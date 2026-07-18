Paura per un bimbo di due anni che rischia di annegare in una piscina privata | trasferito al Meyer con Pegaso

Un bambino di due anni è stato soccorso dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza e un'auto medica, che lo hanno trasferito in volo al reparto di pediatria dell’ospedale Meyer di Firenze. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma si trova sotto osservazione dopo il recupero. Nessun dettaglio è stato fornito sulla dinamica dell’incidente.

Montignoso, 18 luglio 2026 – Ha rischiato di annegare in una piccola piscina privata. Adesso un bimbo di due anni è stato trasportato all’ospedale Meyer di Firenze. Ha ripreso autonomamente a respirare, ma sono stati momenti di paura quelli vissuti da una famiglia nella mattina di sabato 18 luglio. Sono stati i familiari, intorno alle 11.40, a dare l’allarme. Il personale del 118 ha indicato al telefono le prime manovre rianimatorie da mettere in atto. Poi l’arrivo dell’automedica di Massa e dell’ambulanza della Croce Rossa sempre di Massa. Il peronale ha stabilizzato il bambino, che ha ripreso a respirare in maniera autonoma. E’ stato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Bimbo di due anni trapiantato con cuore inutilizzabile, la mamma: Serve subito un cuore nuovo

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