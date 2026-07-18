Un bambino di due anni è stato trasferito in elisoccorso al Meyer dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata a Montignoso, Massa Carrara. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via della Croce. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, portando il bambino in ospedale. Le condizioni del piccolo non sono ancora note.

Attimi di terrore, nella tarda mattinata di oggi, per un bambino di due anni che ha rischiato di morire annegato in una piccola piscina di un'abitazione privata in via della Croce a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. I soccorsi del 118 Subito attivata la centrale operativa del 118, il personale ha dato le prime istruzioni alle persone sul posto. Poco dopo sono arrivati i sanitari dell'automedica di Massa e poi dell'ambulanza della Croce Rossa sempre di Massa. Sanitari che hanno provveduto alla stabilizzazione del piccolo, che all'inizio sembrava non respirare più. Per fortuna poi il bambino ha ripreso a respirare in maniera autonoma. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Attimi di terrore a Massa Carrara: bimbo di due anni rischia di annegare in piscina, trasferito al Meyer in elisoccorso

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