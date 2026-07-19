Paura in piscina a Terricciola | bambina di 10 anni rischia di annegare salvata dai soccorritori

Da thesocialpost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di circa 10 anni è stata salvata dai soccorritori dopo aver rischiato di annegare in una piscina a Terricciola. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha generato momenti di preoccupazione tra i presenti. I soccorritori sono intervenuti prontamente e hanno estratto la bambina dall’acqua. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni.

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Momenti di apprensione nel pomeriggio a Terricciola, in provincia di Pisa, dove una bambina di circa 10 anni è stata soccorsa dopo aver rischiato di annegare all’interno di una piscina. Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 ha permesso di recuperarla e prestarle le prime cure. L’intervento del 118. L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio, quando è stata segnalata un’emergenza classificata come respiratoria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno recuperato la bambina dall’acqua. Secondo le prime informazioni, la piccola è stata rianimata e ha ripreso a respirare grazie all’intervento del personale sanitario, che ha immediatamente avviato le manovre di soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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