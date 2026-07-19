rischia di annegare in piscina bambina di 10 anni salvata dal padre

Una bambina di circa 10 anni è stata salvata dal padre dopo aver rischiato di annegare in una piscina a Terricciola, in provincia di Pisa, nel pomeriggio di oggi. La bambina è stata tratta in salvo e le sue condizioni non sono state rese note. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Terricciola (Pisa), 19 luglio 2026 – Una bambina di circa 10 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio dopo un rischio di annegamento in una piscina a Terricciola, in provincia di Pisa. L'allarme al 118 è scattato durante le operazioni di assistenza e sul posto sono intervenuti i sanitari per un'emergenza classificata come respiratoria. Secondo le prime informazioni, la bambina è stata recuperata dall'acqua e successivamente ripresa. Il servizio di soccorso risultava ancora in corso alle 18:37, con il personale impegnato nelle valutazioni e nelle cure del caso. Secondo le ultime informazioni la bambina non sarebbe in pericolo di vita. Cosa è successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sindrome da annegamento per una bambina di 3 anni, salvata dallistruttrice

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