Concerto di Bad Bunny a Milano annullato per maltempo | spettatori evacuati ci sono feriti

Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato a causa di maltempo. L'evento si svolgeva all'ippodromo, ma le condizioni atmosferiche hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato il pubblico. Durante le operazioni, alcune persone sono rimaste ferite. La cancellazione dello spettacolo è stata comunicata subito dopo l’intervento di emergenza. Nessuna altra informazione sulle condizioni dei feriti è stata fornita.

Il maltempo si è abbattuto sull'ippodromo dove si stava tenendo il secondo concerto milanese di Bad Bunny. L'evento è stato annullato, gli spettatori sono stati evacuati dai Vigili del Fuoco. Alcune persone ferite dai grossi chicchi di grandine sono state soccorse dal personale del 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il concerto di Bad Bunny a Milano annullato per grandine. A Modena successo per Luca Carboni.

Notizie e thread social correlati

Milano, concerto di Bad Bunny sospeso dalla grandine: 80mila spettatori evacuati, ci sono feritiUn concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di una grandinata improvvisa, con circa 80.

Tempesta di grandine su Bad Bunny a Milano, concerto sospeso: evacuati gli 80mila spettatori all’ippodromo, alcuni fan feritiUna tempesta di grandine ha colpito Milano poco dopo le 21, interrompendo il concerto di un artista internazionale all’ippodromo di San Siro.

Temi più discussi: Bad Bunny trionfa a Milano, la festa è boricua e supera ogni confine; Bad Bunny ha trasformato il suo concerto a Milano in una grande festa di paese; Nella casita di Bad Bunny la rivoluzione si fa ballando; Febbre Bad Bunny a Milano: 160mila biglietti polverizzati e voli presi d'assalto per lo show dell'estate. Ma quanto guadagna la città?.

Il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato prima interrotto e successivamente cancellato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Dopo circa trenta minuti dall’inizio della performance, gli organizzatori hanno deciso d x.com

Alex Eala avvistata sul palco de La Casita durante il concerto di Bad Bunny a Stoccolma reddit

Annullato il concerto di Bad Bunny a Milano: Ippodromo evacuato sotto la grandineAnnullato il concerto di Bad Buna a Milano. La seconda data di sabato 18 luglio non si è tenuta a causa del maltempo con la grandine che ha richiesto l’evacu ... ilnotiziario.net

Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad BunnyHa colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che in serata si è abbattuta su Milano. ansa.it