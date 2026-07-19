Concerto Bad Bunny annullato per il maltempo | il comunicato per il rimborso

Il concerto di Bad Bunny è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare pioggia intensa. L’organizzazione ha comunicato che l’evento non si svolgerà e ha indicato le modalità per il rimborso dei biglietti. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e tutela dei partecipanti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali nuove date o altre iniziative. La cancellazione ha coinvolto migliaia di spettatori che attendevano l’evento.

Bad Bunny, concerto annullato a causa della pioggia: delusione tra i fan, ma la sicurezza viene prima di tutto. Quella che doveva essere una serata di grande musica si è trasformata in un’amara delusione per migliaia di spettatori. Il concerto di Bad Bunny è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con la pioggia intensa che ha reso impossibile garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza. L’arrivo del maltempo ha costretto gli organizzatori a monitorare costantemente l’evolversi della situazione. Nonostante il tentativo di attendere un miglioramento delle condizioni, le precipitazioni e il rischio legato all’impianto tecnico e alle strutture del palco hanno portato alla decisione più difficile: cancellare lo spettacolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Bad Bunny, concerto annullato a Milano per il maltempo: area evacuata, attesa per gli aggiornamenti

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