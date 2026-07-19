Rimanete in posizione non evacuate | l’annuncio al concerto di Bad Bunny poco prima della violenta grandinata che ha interrotto l’evento

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima della violenta grandinata che ha interrotto il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo San Siro di Milano, un annuncio ha invitato gli spettatori a rimanere nelle posizioni, nonostante l’arrivo della tempesta. Migliaia di persone erano presenti al momento. L’evento è stato sospeso poco dopo, con l’interruzione causata dalla grandinata improvvisa. Nessuna evacuazione immediata è stata ordinata prima dell’interruzione.

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Poco prima dell’evacuazione del concerto di Bad Bunny all’Ippodromo San Siro di Milano, un annuncio dall’altoparlante ha invitato gli spettatori, accorsi a migliaia per sentire il cantante, a non abbandonare la posizione anche se si stava avvicinando la tempesta. “Fra dieci minuti dovrebbe passare il temporale e ricomincerà il concerto”, si sente dire nell’annuncio. Poco dopo, invece, il caos tra gente in fuga e fan che si sono rintanati anche nei bagni chimici pur di sfuggire alla grandine. Video Tiktok Nicoinsalata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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