Rimanete in posizione non evacuate | l’annuncio al concerto di Bad Bunny poco prima della violenta grandinata che ha interrotto l’evento

Notizia in breve

Poco prima della violenta grandinata che ha interrotto il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo San Siro di Milano, un annuncio ha invitato gli spettatori a rimanere nelle posizioni, nonostante l’arrivo della tempesta. Migliaia di persone erano presenti al momento. L’evento è stato sospeso poco dopo, con l’interruzione causata dalla grandinata improvvisa. Nessuna evacuazione immediata è stata ordinata prima dell’interruzione.