Rimanete in posizione non evacuate | l’annuncio al concerto di Bad Bunny poco prima della violenta grandinata che ha interrotto l’evento
Poco prima della violenta grandinata che ha interrotto il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo San Siro di Milano, un annuncio ha invitato gli spettatori a rimanere nelle posizioni, nonostante l’arrivo della tempesta. Migliaia di persone erano presenti al momento. L’evento è stato sospeso poco dopo, con l’interruzione causata dalla grandinata improvvisa. Nessuna evacuazione immediata è stata ordinata prima dell’interruzione.
Poco prima dell’evacuazione del concerto di Bad Bunny all’Ippodromo San Siro di Milano, un annuncio dall’altoparlante ha invitato gli spettatori, accorsi a migliaia per sentire il cantante, a non abbandonare la posizione anche se si stava avvicinando la tempesta. “Fra dieci minuti dovrebbe passare il temporale e ricomincerà il concerto”, si sente dire nell’annuncio. Poco dopo, invece, il caos tra gente in fuga e fan che si sono rintanati anche nei bagni chimici pur di sfuggire alla grandine. Video Tiktok Nicoinsalata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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