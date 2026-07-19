Il 9 luglio alle 20, al Teatro Villa Lazzaroni, si è svolto un evento dedicato alla disabilità, con un focus sulla rappresentazione teatrale. Durante la serata, è stato rappresentato un copione che affronta temi legati all'inclusione, con alcune battute che hanno suscitato reazioni tra il pubblico. L'iniziativa ha coinvolto attori con disabilità e ha avuto come obiettivo quello di promuovere la sensibilizzazione attraverso la cultura e la recitazione.

Un appuntamento estivo che unisce cultura, recitazione e un importante impegno sociale. Il 9 luglio, alle 20, il Teatro Villa Lazzaroni (via Appia Nuova 522) ospiterà lo spettacolo «Ride di me, signorina?», con Maria Sofia Palmieri, vera e propria anima del progetto: che non solo firma il testo, di grande intensità emotiva e interpretativa. dell'opera insieme a Massimo Crescimbene, ma salirà sul palco in veste di protagonista. Sotto la regia di Alice Bellantoni, oltre a Maria Sofia Palmieri il cast è composto da Andrea Casanova Moroni, Tina Angrisani, con la partecipazione di Denise Agostini. A valorizzare la scena e l'interpretazione degli attori saranno i costumi e la scenografia curati da Petronilla Eligo, capaci di evocare le atmosfere raffinate anni Venti del testo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Ride di me, signorina?». A Villa Lazzaroni va in scena il teatro che abbatte le barriere della disabilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La musica che abbatte le barriere: 350 alunni del territorio insieme a teatro per il concerto di fine annoIl 27 maggio si terrà al Teatro Diego un grande concerto che coinvolgerà 350 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del...

Musica e inclusione: il nuovo libro che abbatte le barriere della CAAÈ stato pubblicato un nuovo libro che affronta il tema dell’inclusione attraverso la musica.

Argomenti più discussi: Ride di me signorina?; Ride di me signorina? sul prezioso palco di Villa Lazzaroni; Angie, protagonista di Amici 25, svela il calendario del primo tour.

Ride di me, signorina?. A Villa Lazzaroni va in scena il teatro che abbatte le barriere della disabilitàLo spettacolo è realizzato in collaborazione e col patrocinio della Lega del Filo d’Oro e di Emergenza Sordi: l'azione scenica è sottotitolata, per permettere anche a chi non sente di seguirlo senza d ... roma.corriere.it

Cosa Hai Visto Questa Settimana? reddit