La musica che abbatte le barriere | 350 alunni del territorio insieme a teatro per il concerto di fine anno

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 maggio si terrà al Teatro Diego un grande concerto che coinvolgerà 350 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. L’evento, organizzato dall’Associazione Roveroni di Galeata e Santa Sofia, conclude l’anno scolastico 2025-2026 con una giornata dedicata alla musica e alla collaborazione tra i giovani. I ragazzi si esibiranno davanti a un pubblico composto da familiari, insegnanti e abitanti della zona, portando sul palco un momento di condivisione culturale.

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L’Associazione Roveroni di Galeata e Santa Sofia conclude l’anno scolastico 2025-2026 con un appuntamento educativo e culturale: un grande concerto collettivo, in programma il 27 maggio, che vedrà protagonisti 350 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado sul palco del Teatro Diego. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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