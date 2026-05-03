È stato pubblicato un nuovo libro che affronta il tema dell’inclusione attraverso la musica. L’opera presenta un metodo inedito che utilizza spartiti privi di note per facilitare la comunicazione. Gli autori di questa iniziativa sono professionisti del settore che hanno sviluppato questa tecnica sperimentale. Il testo si propone di mostrare come strumenti musicali e approcci innovativi possano abbattere le barriere legate alla comunicazione.

? Cosa scoprirai Come può uno spartito senza note aiutare a comunicare?. Chi sono gli autori dietro questo esperimento di inclusione?. Come funziona la tecnologia CAA per superare i limiti del linguaggio?. Perché un museo sta diventando un laboratorio di comunicazione universale?.? In Breve Presentazione giovedì 7 maggio ore 21 presso il Museo Italiano dell’Immaginario Folkloristico.. Autori Marco Bonini e Arianna Peccioli collaborano con la psicologa Giovanna Mariani.. Prenotazione obbligatoria per l'evento fisico o online tramite link bit.lygiovedimaggio.. Il metodo CAA integra simboli e immagini per supportare la disabilità intellettiva.. Giovedì 7 maggio alle ore 21, la Sala della Narrazione del Museo Italiano dell’Immaginario Folkloristico ospiterà Marco Bonini e Giovanna Mariani per presentare il libro inclusivo Mi Sol Si Re CAA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e inclusione: il nuovo libro che abbatte le barriere della CAA

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