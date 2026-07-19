Ricci nel mirino del Bologna i rossoblu pensano al colpo in prestito | CM
Il Bologna valuta un trasferimento temporaneo per il centrocampista. Nel frattempo, il futuro di Ricci al Milan resta incerto, con l’allenatore che sta considerando il suo impiego nei prossimi giorni di ritiro. La decisione definitiva sul suo eventuale addio dovrebbe arrivare all’inizio di agosto.
Il destino di Samuele Ricci al Milan è in dubbio con Ruben Amorim che lo sta valutando in questi primi giorni di ritiro, pronto a prendere una decisione all’inizio di agosto. Ricci nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Per il momento il calciatore ex Torino non sembra essere finito nella lista dei cedibili, ma, considerata la sempre più probabile permanenza di Modric e l’interesse per Hojbjerg, la concorrenza in mezzo al campo potrebbe essere ampia. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sul classe 2001 ci sarebbe l’interesse da parte del Bologna, a caccia di rinforzi a centrocampo considerato l’addio di Remo Freuler per la scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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