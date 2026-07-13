brescianini nel mirino del bologna i rossoblu guardano in casa fiorentina

Il Bologna sta trattando con la Fiorentina per un trasferimento di Brescianini, con l’obiettivo di completare l’affare nelle prossime settimane. Il club emiliano sta valutando l’acquisto del giocatore, mentre i viola potrebbero considerare offerte interne. La trattativa si svolge nel contesto del calciomercato estivo, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. Le due società sono in fase di negoziazione, con l’intenzione di definire l’operazione nel breve termine.

Possibile nuovo affare tra Bologna e Fiorentina durante l’estate con le due società che potrebbero chiudere un’operazione nelle prossime settimane. Brescianini nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport il Bologna avrebbe messo nel mirino Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 che potrebbe non essere centrale nel progetto di Fabio Grosso per la squadra viola. L’ex Atalanta parlerà con il nuovo allenatore viola durante i prossimi giorni e, se dovesse capire che non ci sarà grande spazio per lui, potrebbe accettare un nuovo cambio di maglia. Il calciatore piace molto a Domenico Tedesco, pronto ad accoglierlo al Bologna nella sua prima stagione in rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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