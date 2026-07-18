Il Milan sta valutando l’acquisto di Raphael Guerreiro per la prossima stagione. L’esterno sinistro potrebbe arrivare a parametro zero, senza costi di trasferimento, per rafforzare la rosa. La società ha come obiettivo migliorare la qualità e l’esperienza internazionale della squadra con questo arrivo. La trattativa riguarda un possibile accordo con il calciatore, che sarebbe libero di firmare senza che siano stati pagati bonus di trasferimento.

Raphael Guerreiro è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione con l’esterno sinistro che potrebbe arrivare per portare a disposizione di Amorim un calciatore in grado di innalzare la qualità e l’esperienza internazionale. Il Milan è pronto a chiudere un colpo a zero (Ansa Foto) – calciomercato.it Connazionale del tecnico del Milan, Guerreiro è rimasto senza contratto dopo la fine della sua avventura al Bayern Monaco ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Classe 1993, l’esterno potrebbe arrivare per prendere il posto di Pervis Estupinan, pronto a tornare in Inghilterra, precisamente all’Aston Villa. Guerreiro andrebbe a giocarsi il posto con il giovane Bartesaghi sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Raphael Guerreiro nel mirino del Milan, i rossoneri pensano al colpo a zero

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Calciomercato Milan Goretzka e Guerreiro nel mirino

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