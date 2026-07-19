Nel 2028 Riccardo Muti condurrà una tournée dei Wiener Philharmoniker che toccherà Napoli. La notizia è stata annunciata a Pompei, dove il maestro ha recentemente diretto un concerto con l'Orchestra Giovanile Cherubini all'anfiteatro degli scavi. Muti ha avuto un legame con questo luogo negli ultimi anni prima di allontanarsi temporaneamente da Napoli.

Riccardo Muti torna al San Carlo. Nel 2028 guiderà una tournée dei Wiener Philharmoniker che farà tappa a Napoli. La notizia arriva a Pompei dove il maestro ha tenuto un trionfale concerto all'anfiteatro degli scavi con l'Orchestra Giovanile Cherubini, un luogo che lo aveva accolto negli ultimi anni in cui è restato lontano da Napoli. È infatti del gennaio 2020 il suo ultimo concerto napoletano. Quella volta era alla guida della Chicago Symphony, la sua orchestra americana che lo ha nominato direttore emerito a vita. Nell’autunno del 2021 Muti aveva in programma un concerto al San Carlo proprio con i Wiener, ma fu cancellato a causa della pandemia e mai più recuperato con non poco disappunto del maestro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Riccardo Muti, ritorno al San Carlo: nel 2028 con i Wiener

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