Il maestro Riccardo Muti ai 3500 coristi provenienti a Ravenna da tutta Italia, compresa Puglia: “lo cantiamo e mandiamo al presidente Mattarella.” Inno di Mameli, il canto degli italiani, nell’ottantesimo anniversario della Repubblica. —– Scritto ad ARCoPu:??????????????.?????????????. La grande giornata di studio e prove di “?????????????????” continua oggi al???????????? sotto la guida del Maestro???????????? nel giorno della????????????????????! Il??????????????????? porta a??????? l’energia, la passione e il cuore della coralità pugliese Un’esperienza unica Una grande comunità musicale Emozioni che resteranno nel tempo. e??????????????????????????????????????????! Video al link di seguito: https:www. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Anche pugliesi nel coro dei 3500 per l’inno nazionale diretti da Riccardo Muti, “lo mandiamo al presidente” VIDEO "Cantare Amantis Est" a Ravenna

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Riccardo Muti e il coro dei 3546, ''l'Inno non è per solisti''Il 2 giugno festa della Repubblica non si può che lavorare sull'Inno e alla fine tutti in piedi con la mano sul cuore nella due giorni in cui Riccardo Muti ha fatto il suo spettacolo da ''tribuno'' pe ... ansa.it

Più di 3.500 voci da tutta Italia per il grande coro con Riccardo MutiGrande successo della seconda edizione di Cantare amantis est: da tutta Italia a Ravenna per studiare con il Maestro. E anche l'inno d'Italia va eseguito in coro ... ilrestodelcarlino.it