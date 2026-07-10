Diciassette studenti del Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino sono stati scelti per partecipare a un concerto con il maestro Riccardo Muti. La selezione rappresenta un risultato importante per l’istituto e la sua comunità, che celebra questo traguardo. Il concerto si terrà in un teatro di rilievo e vedrà i giovani musicisti esibirsi sotto la direzione del famoso maestro. La partecipazione è stata possibile grazie a un processo di selezione tra numerosi studenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un traguardo straordinario che riempie d’orgoglio l’intera comunità accademica del Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino. Tutti i diciassette studenti dell’Istituto che avevano superato le audizioni interne sono stati ufficialmente confermati dalla Fondazione dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Il prossimo 18 luglio avranno l’onore di esibirsi nella suggestiva ed eccezionale cornice dell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, sotto la prestigiosa direzione del Maestro Riccardo Muti. L’opportunità nasce da un’importante iniziativa promossa dalla stessa Fondazione Cherubini,che ha invitato i Conservatori della Campania a segnalare gli allievi più meritevoli per coinvolgerliin questo grande evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal” Cimarosa” al Mondo: 17 studenti selezionati per il concerto con Riccardo Muti

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