Il Maestro Riccardo Muti ha diretto un concerto all’Anfiteatro di Pompei, attirando un vasto pubblico. Alla performance hanno partecipato anche studenti dei Conservatori della Campania. L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande interesse, con l’esibizione che ha coinvolto numerosi spettatori. La serata ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, tra appassionati e studenti, che hanno assistito alla rappresentazione musicale in un sito storico.

Tempo di lettura: 3 minuti Grande successo all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei per il concerto diretto dal Maestro Riccardo Muti, nell’ambito della terza edizione della rassegna “Beats of Pompeii 2026”, che ha visto la partecipazione dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” e di circa cento studenti provenienti dai Conservatori della Campania. Davanti a un pubblico di oltre duemila spettatori, il Maestro Muti ha guidato un programma dedicato alla grande tradizione sinfonica e operistica italiana, trasformando il suggestivo scenario dell’Anfiteatro in un luogo di straordinaria sintesi tra patrimonio storico e cultura musicale.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Riccardo Muti incanta Pompei: protagonisti anche gli studenti dei Conservatori della Campania

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