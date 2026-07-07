«La selezione di ben nove nostri studenti rappresenta un motivo di straordinario orgoglio per l’intera comunità accademica del Conservatorio “Nicola Sala”. È il riconoscimento concreto della qualità della formazione che la nostra Istituzione è oggi in grado di offrire e dell’impegno quotidiano dei nostri docenti nel coltivare talenti destinati a confrontarsi con i più elevati contesti artistici internazionali. Suonare sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti significa entrare in contatto con una delle più alte espressioni della tradizione interpretativa italiana. Esperienze come questa costituiscono il completamento naturale del percorso di Alta Formazione: non soltanto un traguardo artistico, ma una straordinaria occasione di crescita professionale, culturale e umana. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Conservatorio “Nicola Sala”, nove studenti selezionati per il concerto diretto da Riccardo Muti

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