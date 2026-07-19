La famiglia reale ha invitato Harry e Meghan a Highgrove House per un tè, segnando un possibile passo verso un riavvicinamento. L’incontro si è svolto in un’atmosfera riservata e non sono stati divulgati dettagli sul contenuto dell’incontro. La decisione di incontrarsi arriva dopo periodi di tensione, ma non è stato reso pubblico se ci siano stati sviluppi concreti nel rapporto tra i due fratelli. William avrebbe espresso opinioni contrarie a questa riappacificazione.

Segnali di disgelo da parte della Corona, che ha deciso di ricevere Harry e Meghan ad Highgrove House per un tè. Un incontro di cui si sa poco o nulla, ma che ha consentito alla famiglia di riavvicinarsi. I Duchi di Sussex hanno finalmente incontrato Re Carlo III e la Regina Camilla insieme ai figli Archie e Lilibet, e la speranza è che i rapporti possano finalmente riallacciarsi. C'è però un problema nel viaggio di Harry e Meghan nel Regno Unito. Un problema non di poco conto. Si tratta del muro invalicabile eretto dal Principe William, primogenito di Carlo e futuro Re. La gelida reazione del Principe di Galles alla visita del fratello minore ha fatto più scalpore dell'incontro tra il Re e il "figliol prodigo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Reverse Megxit", Harry vuole riavvicinarsi alla Corona, ma Willam è contrario: ecco perché

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