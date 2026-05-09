Putin apre alla pace | La fine del conflitto con l’Ucraina è vicina Accusa l’Europa di aver usato Kiev ma spera di riavvicinarsi alla Ue | Come negoziatore preferirei Schroeder

Il presidente russo ha dichiarato che la fine del conflitto con l’Ucraina potrebbe essere prossima, durante la cerimonia della Parata della Vittoria, senza che ci siano stati attacchi provenienti da Kiev. Ha accusato l’Europa di aver utilizzato l’Ucraina come strumento e ha espresso la speranza di migliorare i rapporti con l’Unione Europea, indicando come negoziatore preferito l’ex cancelliere tedesco.

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