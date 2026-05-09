Putin apre alla pace | La fine del conflitto con l’Ucraina è vicina Accusa l’Europa di aver usato Kiev ma spera di riavvicinarsi alla Ue | Come negoziatore preferirei Schroeder
Il presidente russo ha dichiarato che la fine del conflitto con l’Ucraina potrebbe essere prossima, durante la cerimonia della Parata della Vittoria, senza che ci siano stati attacchi provenienti da Kiev. Ha accusato l’Europa di aver utilizzato l’Ucraina come strumento e ha espresso la speranza di migliorare i rapporti con l’Unione Europea, indicando come negoziatore preferito l’ex cancelliere tedesco.
Roma, 9 maggio 2026 - Vladimir Putin nel giorno della Parata della Vittoria, trascorsa senza attacchi ucraini, ha sorpreso tutti affermando di credere che la fine del conflitto con l’Ucraina sia vicina. Probabilmente anche lo zar è stanco della guerra, e ai giornalisti ha confidato: "Credo che la questione si stia avvicinando alla sua conclusione". Un’apertura alla pace con Kiev, quasi sollevata dalle ‘sue colpe’ perché usata dai politici occidentali come strumento per raggiungere i propri obiettivi geopolitici. Una colpa ricordando, quella della guerra, iniziata con l'espansione verso est della Nato ne primi anni Novanta. Più di un’apertura, uno spostamento di responsabilità completo all’Europa, per un conflitto in cui l’Ucraina sarebbe stata manovrata dall’Occidente.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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