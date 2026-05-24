Vaciago | Elkann vuole mediare tra Comolli e Spalletti Ma ecco perché potrebbe essere pericoloso

Notizia in breve

Il presidente di una società sportiva sta cercando di mediare tra due figure tecniche coinvolte in una disputa. Questo tentativo di mediazione potrebbe rivelarsi rischioso, secondo alcuni analisti. La situazione riguarda una tensione tra un ex dirigente e un allenatore, con il tentativo di trovare un accordo. La mediazione, se non gestita correttamente, potrebbe complicare ulteriormente le cose e creare divisioni all’interno della squadra.