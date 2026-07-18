De Luca riempie il Politeama di Palermo | Sud chiama Nord non sarà un taxi il centrodestra stacchi la spina a Schifani
Il teatro di Palermo era pieno durante la convention di Cateno De Luca, che ha annunciato: «Sud chiama Nord non sarà un taxi». De Luca ha anche invitato il centrodestra a staccare la spina a Schifani. La manifestazione, intitolata «il governo di liberazione», fa parte del percorso elettorale del leader di Sud chiama Nord, che mira a diventare «il sindaco di Sicilia» alle regionali dell’anno prossimo e a conquistare il Comune nel 2027.
Teatro pieno a Palermo per la convention «il governo di liberazione», slogan coniato da Cateno De Luca, tappa del percorso elettorale del leader di Sud chiama nord che punta a diventare «il sindaco di Sicilia» alle regionali dell’anno prossimo e che sta costruendo la squadra anche per conquistare il Comune del capoluogo siciliano, al voto nel 2027. Tanti gli amministratori in platea provenienti da ogni parte dell’isola, in prima fila il sindaco di Messina Federico Basile. Ad ascoltare la proposta di De Luca ci sono anche alcuni esponenti di centrodestra e centrosinistra: il commissario di FdI Luca Sbardella, il leader siciliano del Pd... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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