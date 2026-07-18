De Luca riempie il Politeama di Palermo | Sud chiama Nord non sarà un taxi il centrodestra stacchi la spina a Schifani

Notizia in breve

Il teatro di Palermo era pieno durante la convention di Cateno De Luca, che ha annunciato: «Sud chiama Nord non sarà un taxi». De Luca ha anche invitato il centrodestra a staccare la spina a Schifani. La manifestazione, intitolata «il governo di liberazione», fa parte del percorso elettorale del leader di Sud chiama Nord, che mira a diventare «il sindaco di Sicilia» alle regionali dell’anno prossimo e a conquistare il Comune nel 2027.