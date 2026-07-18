Un evento a Palermo ha registrato il sold out, con l’organizzazione che ha annunciato la piena affluenza. La manifestazione si è svolta al Politeama e ha attirato un pubblico ampio, coinvolgendo rappresentanti di tutto l’arco costituzionale. L’evento segue uno stile simile a quello di un concerto di grandi artisti, con una forte partecipazione popolare. La presenza si lega a iniziative precedenti, come la due giorni a Caltagirone, entrambe caratterizzate da grande interesse pubblico.

Ieri ha annunciato il sold out, come fanno le grandi pop star coi loro concerti negli stadi e nei palazzetti. Tutto in tipico stile “cateniano”, come ricorderà chi, alla fine dello scorso mese di gennaio, fu a Caltagirone per la due giorni targata Ti Amo Sicilia. E sarà effettivamente pieno, stamattina, il teatro Politeama di Palermo, che ospiterà invece l’assemblea regionale di Sud chiama Nord, la creatura politica di Cateno De Luca, il quale da mesi indica questo caldo sabato mattina di luglio come una data cruciale per il futuro del partito e, quindi, delle scelte che lo stesso De Luca farà. Difficile dire se tutto verrà svelato oggi, le incertezze che ruotano attorno alle dinamiche nazionali in corso e ai destini del governo regionale suggeriscono che potrebbe essere ancora presto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Palermo, l’adunata di De Luca al Politeama: c’è tutto l’arco costituzionale

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