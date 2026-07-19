Il lavatoio e il tabernacolo di via del Ferrone stanno per ricevere una nuova illuminazione. La sistemazione riguarda il manufatto storico situato poco fuori piazza Accursio. I lavori di restauro prevedono l’installazione di luci nuove, senza modificare la struttura originale. La conclusione degli interventi è prevista a breve. Nessuna modifica è stata annunciata per la parte architettonica del sito.

Nuova illuminazione in arrivo per il lavatoio–fonte con tabernacolo di via del Ferrone, uno dei manufatti storici più caratteristici del territorio, appena fuori piazza Accursio. Il Comune ha affidato i lavori per la realizzazione del nuovo impianto, completando così uno degli interventi previsti nel progetto di riqualificazione del sito: prevede l’illuminazione del lavatoio, della fonte, del tabernacolo con la Madonnina e della parte retrostante del manufatto, oltre alla realizzazione delle predisposizioni elettriche e del quadro di comando. Il nuovo affidamento si inserisce nel progetto di recupero già avviato nelle scorse settimane dal valore complessivo di 73. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restauro del lavatoio in via del Ferrone. In arrivo una nuova illuminazione

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