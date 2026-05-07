Al via il restauro del Ponte di Tiberio | chiusure temporanee e si prova la nuova illuminazione
È iniziato il restauro del Ponte di Tiberio, con lavori che prevedono la chiusura temporanea del ponte e l’installazione di una nuova illuminazione. Durante gli interventi, saranno presenti ponteggi e allestimenti per migliorare l’aspetto e la stabilità dell’opera. La procedura si svolge nel centro storico di Rimini, dove il ponte rappresenta uno dei monumenti più riconoscibili. La riapertura è prevista al termine delle operazioni di restauro.
Il Ponte di Tiberio si prepara a cambiare volto. Tra ponteggi, restauri e nuove scenografie luminose, Rimini mette mano a uno dei suoi monumenti più iconici con l’obiettivo di restituirlo alla città “nel massimo del suo splendore”. E già le prime prove della nuova illuminazione promettono di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Panoramica sull’argomento
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Al via oggi (4 maggio) il restauro del Ponte di Tiberio. Chiusure ponte: • 4–15 maggio • 20–29 maggio Passaggio pedonale garantito. Riapertura 30/5. Fine lavori entro dicembre. comune.rimini.it/novita/notizie… #rimini #comunerimini x.com