Al via il restauro del Ponte di Tiberio | chiusure temporanee e si prova la nuova illuminazione

È iniziato il restauro del Ponte di Tiberio, con lavori che prevedono la chiusura temporanea del ponte e l’installazione di una nuova illuminazione. Durante gli interventi, saranno presenti ponteggi e allestimenti per migliorare l’aspetto e la stabilità dell’opera. La procedura si svolge nel centro storico di Rimini, dove il ponte rappresenta uno dei monumenti più riconoscibili. La riapertura è prevista al termine delle operazioni di restauro.