Piazza Vicerè ha una nuova illuminazione | in arrivo anche un sistema di videosorveglianza

A Catania, piazza Vicerè ha recentemente ricevuto un nuovo impianto di illuminazione che interessa sia il giardino che l’area giochi. Contestualmente, è stato installato un sistema di videosorveglianza per monitorare l’area. L’intervento riguarda le infrastrutture pubbliche e mira a migliorare la sicurezza e l’accessibilità degli spazi. La messa in funzione di queste novità è stata ufficializzata nelle scorse settimane.

È stato attivato il nuovo impianto di illuminazione nel giardino e nell’area giochi di Piazza I Vicerè a Catania. A darne notizia è il presidente del II Municipio, Claudio Carnazza, che dal 2008 ha sostenuto la necessità di riqualificare l’area. Uno stanziamento di 200 mila euro nella Finanziaria.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Nuova illuminazione a Piazza I Vicerè: riqualificati giardino e area giochiABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento atteso da anni È entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione nel giardino e nell’area giochi di... Monreale, attivo il nuovo sistema di videosorveglianza su piazza Vittorio Emanuele e Guglielmo IIIl progetto, frutto di un investimento mirato alla tutela del territorio, non si limita all’installazione di nuove telecamere, ma introduce un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Piazza Vicerè ha una nuova illuminazione: in arrivo anche un sistema di videosorveglianza; Catania, Piazza I Vicerè torna a splendere: attivata la nuova illuminazione; Consiglio approva le variazioni al bilancio di previsione; Lettori: Rifiuti sparsi a terra dopo i controlli degli ispettori ambientali sulla differenziata. Catania, II Municipio: attivato il nuovo sistema di illuminazione in Piazza I VicerèNuova luce per Piazza I Vicerè a Catania: attivato il primo lotto dell’impianto di illuminazione nel giardino e nell’area giochi. L’intervento, finanziato con 200 mila euro dalla Regione Siciliana, ri ... cataniaoggi.it Più luce e sicurezza per Piazza Viceré. Consigliere Spatola: Più illuminazione per restituire sicurezzaCATANIA – Nuovi interventi in arrivo per una delle piazze più grandi e frequentate della città. Piazza Viceré - sita nel quartiere Canalicchio di Catania ... newsicilia.it Ammaliato da piazza villena, teatro del sole, ottagono del sole conosciuta come i quattro canti di Palermo rappresentante i Quattro quartieri Kalsa, Vucciria, Loggia e Albergheria che avvolgono la piazza, quattro sono le stagioni rappresentate dalle splendide s - facebook.com facebook