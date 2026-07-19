A Montecitorio si assiste a una disputa tra Renzi e Onorato per una posizione di potere, mentre il duo Gabrielli-Ruffini interviene a complicare la situazione. La scena politica si concentra sulla corsa alla leadership della coalizione e sulle primarie, riaprendo anche il dibattito sul ruolo del centro politico. La disputa ha suscitato un forte interesse e ha riacceso le tensioni tra i vari schieramenti. La questione rimane aperta, con conseguenze ancora da definire.

Altro che fibrillazioni a destra: quanto è accaduto a Montecitorio crea uno tsunami a sinistra. Non solo riaccende la corsa alla guida della coalizione e il dibattito sulle primarie, ma soprattutto riapre la bollente questione del "centro". Tutti pensavano che, con l'emendamento proposto dal deputato di Forza Italia Paolo Russo, il nodo Renzi fosse stato risolto. La norma sembrava essere stata cucita ad hoc per dare a Italia Viva il bollino di "miglior perdente", sufficiente a eleggere qualche deputato pur senza raggiungere le soglie previste. L'appello del vicepresidente del partito, Enrico Borghi, a un «soggetto unico riformista» vale più di mille parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Renzi e Onorato, una poltrona per due. A rovinare la festa il duo Gabrielli-Ruffini

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