sala prenota un seggio in parlamento e lancia la quarta gamba con renzi ruffini e onorato e poi se la prende col competitor cottarelli

Notizia in breve

Giuseppe Sala ha annunciato la possibilità di candidarsi in Parlamento alla guida di una formazione di centro. Durante un colloquio con i giornalisti, ha parlato di un suo possibile ingresso in Parlamento e ha indicato l’intenzione di creare una “quarta gamba” politica con Renzi, Ruffini e Onorato. In precedenza, Sala aveva criticato il competitor Cottarelli, senza approfondire i dettagli delle sue future mosse. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sul suo percorso politico.