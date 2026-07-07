Sala prenota un seggio in Parlamento e lancia la quarta gamba con Renzi Ruffini e Onorato E poi se la prende col competitor Cottarelli
Giuseppe Sala ha annunciato la possibilità di candidarsi in Parlamento alla guida di una formazione di centro. Durante un colloquio con i giornalisti, ha parlato di un suo possibile ingresso in Parlamento e ha indicato l’intenzione di creare una “quarta gamba” politica con Renzi, Ruffini e Onorato. In precedenza, Sala aveva criticato il competitor Cottarelli, senza approfondire i dettagli delle sue future mosse. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sul suo percorso politico.
Più che un bilancio degli ultimi mesi a Palazzo Marino, la presentazione del suo futuro politico. Ieri conversando coi giornalisti Giuseppe Sala ha tinteggiato il suo passaggio in Parlamento, alla testa di una formazione moderata, di centro: “In Parlamento? Può essere”. Sala: “Troppo sbilanciati a sinistra”. Undici anni da sindaco, un consenso che rivendica ancora vicino al 60% e la convinzione che il centrosinistra possa vincere ancora nel capoluogo lombardo. Ma il cuore del ragionamento è un altro: il progetto di quel centro moderato che, nelle intenzioni del sindaco, dovrebbe riequilibrare una coalizione giudicata troppo sbilanciata a sinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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