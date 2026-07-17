Il ministro dell’Interno ha criticato il centrosinistra per aver lasciato in mano alla destra la gestione delle questioni di sicurezza, definendo questa scelta un errore. Durante un colloquio con il capo della polizia, ha sottolineato come la tutela della sicurezza pubblica sia un tema che coinvolge tutti i cittadini e non dovrebbe essere di esclusiva competenza di una parte politica. La discussione si è concentrata sulle responsabilità politiche nella gestione delle problematiche legate alla sicurezza.

“È stato un errore negli anni da parte del centrosinistra quello di lasciare in appalto alla destra un tema che invece riguarda tutti i cittadini, le loro paure, le loro insicurezze”. Lo ha detto Ernesto Maria Ruffini, a margine dell’evento “Sicurezza, paure e diritti. Il confine invisibile”, a Palazzo Merulana, a Roma, in una conversazione con l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli. “Non è giusto, è doveroso che se ne occupino tutti, anche la sinistra. Come? Cercando di non fare propaganda, ma di guardare la vita reale dei cittadini”, ha aggiunto il promotore dei Comitati Più Uno. Secondo Ruffini, gli interventi adottati dall’attuale governo non hanno prodotto i risultati sperati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sicurezza, Ruffini a colloquio con Gabrielli :"Errore centrosinistra lasciare tema in appalto alla destra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Franco Gabrielli: "La Lega vuole sostituire il ministro dell’Interno con Salvini, è il fallimento della destra sulla sicurezza”Un ex capo della polizia ha dichiarato che la Lega punta a sostituire il ministro dell’Interno con Salvini, definendo questa mossa un fallimento...

Incontro con Ernesto Maria Ruffini a Benevento sul tema: “Le parole dell’uguaglianza”Sabato 6 giugno alle 16, l'associazione Più Uno Campania organizzerà un evento a Benevento dedicato al tema “Le parole dell’uguaglianza”.