Reintegro medici no-vax virostar Viola la spara | Se uno studente mi dicesse che il diabete si cura con lo yoga non dovrei bocciarlo?
Un'asserzione fatta con il chiaro intento di prendere in giro tutti quei medici che durante la "pandemia" hanno provati a curare i malati Covid con le terapie domiciliari invece di consigliare la somministrazione del vaccino Covid, il quale provoca effetti avversi letali, come dimostrato da tantissi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Per l'Ordine dei Medici di Roma il reintegro dei colleghi NO VAX è un errore Magi, presidente, afferma inoltre che ---che gran parte dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di alcuni sanitari non sono stati legati soltanto alla questione vaccinale, ma facebook
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