Medici no vax reintegrati l' ira di Antonella Viola | Se uno studente mi dicesse che il diabete si cura con lo yoga non dovrei bocciarlo?

Notizia in breve

Un medico no vax reintegrato ha espresso il suo disappunto, paragonando la situazione a un esempio scolastico. Ha affermato che, se uno studente sostenesse che il diabete di tipo uno si cura con lo yoga, non dovrebbe essere bocciato, ma promosso, in nome della libertà di pensiero e cura. La dichiarazione è stata commentata da un'esperta, che ha evidenziato la differenza tra opinioni personali e fatti scientifici.