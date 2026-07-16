Medici no vax reintegrati l' ira di Antonella Viola | Se uno studente mi dicesse che il diabete si cura con lo yoga non dovrei bocciarlo?
Un medico no vax reintegrato ha espresso il suo disappunto, paragonando la situazione a un esempio scolastico. Ha affermato che, se uno studente sostenesse che il diabete di tipo uno si cura con lo yoga, non dovrebbe essere bocciato, ma promosso, in nome della libertà di pensiero e cura. La dichiarazione è stata commentata da un'esperta, che ha evidenziato la differenza tra opinioni personali e fatti scientifici.
«Se durante un esame universitario uno studente affermasse che il diabete di tipo uno si cura perfettamente con lo Yoga, dovrei bocciarlo o promuoverlo in virtù della libertà di pensiero e di cura?». La professoressa Antonella Viola, ordinaria di patologia generale all’università di Padova e divulgatrice scientifica, parte dagli esami degli studenti di medicina per criticare l’emendamento che favorisce il rientro alla professione dei medici No Vax (medici radiati per fatti non dolosi legati alle posizioni sui faccini covid). «Se uno studente mi dice che il diabete si cura con lo yoga io posso rispondere che lo yoga può avere un ruolo per il... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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