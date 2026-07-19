Regione encomi a due atleti ipovedenti Vitri | Grandi sportivi
Il Consiglio regionale ha conferito encomi solenni a due atleti ipovedenti e ai loro accompagnatori durante l’evento ‘Marche d’Eccellenza’. I premi sono andati a una campionessa del mondo di Pesaro, a un campione di Borgo Massano e ai giovani atleti guida di Pesaro, appartenenti alla Dinamo Triathlon. La cerimonia ha riconosciuto ufficialmente i risultati e la dedizione degli atleti ipovedenti e dei loro accompagnatori.
Conferiti gli encomi solenni dal Consiglio regionale nell’ambito della manifestazione ‘Marche d’Eccellenza’ ai campioni del mondo ipovedenti Annamaria Mencoboni di Pesaro, Michele Baldelli di Borgo Massano e ai rispettivi giovani atleti guida pesaresi della Dinamo Thriathlon Arianna Crudelini e Cesare Bussetti. "Quest’anno - dichiara la consigliera regionale Micaela Vitri – ho voluto proporre il conferimento dell’encomio a questi quattro grandi talenti del nostro territorio, esempio nello sport e nella vita. Il riconoscimento deriva dal doppio titolo conquistato pochi mesi fa ai Campionati del Mondo di Para Laser Run in Sudafrica, dove hanno scritto una pagina della storia del Penthatlon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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