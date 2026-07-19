Regione encomi a due atleti ipovedenti Vitri | Grandi sportivi

Notizia in breve

Il Consiglio regionale ha conferito encomi solenni a due atleti ipovedenti e ai loro accompagnatori durante l’evento ‘Marche d’Eccellenza’. I premi sono andati a una campionessa del mondo di Pesaro, a un campione di Borgo Massano e ai giovani atleti guida di Pesaro, appartenenti alla Dinamo Triathlon. La cerimonia ha riconosciuto ufficialmente i risultati e la dedizione degli atleti ipovedenti e dei loro accompagnatori.