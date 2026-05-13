C' è la Coppa nazionale Csen di judo | oltre 1.100 atleti si sfidano sul tatami 40 quelli non vedenti o ipovedenti
Il palazzetto Giovanni Paolo II ospiterà il 16 e 17 maggio la Coppa nazionale Csen di judo, un evento che coinvolge oltre 1.100 atleti provenienti da 150 società di tutta Italia. Le iscrizioni sono ancora aperte e, tra i partecipanti, ci saranno anche 40 atleti con disabilità visive, tra non vedenti e ipovedenti. La competizione si svolgerà sul tatami, offrendo una vetrina importante per il judo nazionale.
Oltre 1.100 atleti (e le iscrizioni sono ancora aperte) di 150 società provenenti da tutta Italia, si sfideranno per la Coppa nazionale Judo Csen 2026 in programma al palazzetto Giovanni Paolo II il 16 e il 17 maggio. A combattere anche 40 atleti ipovedenti e non vedenti in occasione dell’evento.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Giuseppe Paterniti Lupo (@Chen_Delang) / Posts / X x.com
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