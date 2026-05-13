C' è la Coppa nazionale Csen di judo | oltre 1.100 atleti si sfidano sul tatami 40 quelli non vedenti o ipovedenti

Il palazzetto Giovanni Paolo II ospiterà il 16 e 17 maggio la Coppa nazionale Csen di judo, un evento che coinvolge oltre 1.100 atleti provenienti da 150 società di tutta Italia. Le iscrizioni sono ancora aperte e, tra i partecipanti, ci saranno anche 40 atleti con disabilità visive, tra non vedenti e ipovedenti. La competizione si svolgerà sul tatami, offrendo una vetrina importante per il judo nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui