Una nuova ricerca si concentra sulla valutazione della risposta cardiovascolare durante l'esercizio fisico, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi e la gestione clinica e sportiva degli atleti. Lo studio mira a rendere più precisa l’analisi delle patologie legate allo sforzo, attraverso strumenti e metodi più accurati. L’obiettivo è ottimizzare le modalità di monitoraggio e intervento, anche in relazione alle condizioni di salute degli sportivi durante l’attività fisica.

Rendere sempre più accurata la valutazione della risposta cardiovascolare durante l’esercizio fisico, migliorando la capacità diagnostica e la gestione clinica e sportiva degli atleti. Ed evitare così tragedie in campo, di atleti e sportivi con patologie sottovalutate. Con questo obiettivo, la Cardiologia dello Sport dell’Aou Senese, diretta dal professor Flavio D’Ascenzi, ha stilato le raccomandazioni condivise per l’utilizzo dell’imaging cardiovascolare durante l’esercizio fisico nella valutazione e nella gestione degli atleti. Il documento, appena pubblicato congiuntamente sulle riviste scientifiche European journal of preventive... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cuore di atleti e sportivi: "Lo sforzo e le patologie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Episodio 15: cuore e attività fisica 2

Notizie e thread social correlati

Sport a tutte le età, Cesena accoglie gli atleti over 65 di Spagna e Portogallo per un fine settimana di giochi sportiviA Cesena si sono svolti giochi sportivi dedicati agli atleti over 65 provenienti da Spagna e Portogallo.

L’Inter va all-in su Palestra: lo sforzo per soddisfare le richieste dell’Atalanta, con l’ombra di DumfriesL’Inter sta cercando di rinforzare la rosa con un acquisto importante, concentrandosi su un centrocampista chiamato Palestra, per rispondere alle...

Temi più discussi: Il cuore di atleti e sportivi: Lo sforzo e le patologie; Cuore e metabolismo degli atleti olimpici: lo screening in occasione di Milano-Cortina 2026; Presentata ad Aversa la III edizione campana della Corsa del Ricordo; Quaglieri presenta XTERRA Abruzzo 2026, due weekend di sport outdoor tra Ovindoli e Scanno.

Il cuore di atleti e sportivi: Lo sforzo e le patologieLa Cardiologia dello sport di AouS e Unisi pubblica il protocollo internazionale. Prime raccomandazioni internazionali sull’imaging cardiovascolare . lanazione.it

L’attività fisica è la prevenzione ideale da infarto e ischemia nei pazienti che presentano fattori di rischio. Cosi Monica Tavanelli - cardiologa del nostro IRCCS di Milano a @Elisa_Buson su #BenEssereMagazine, diretto da @elianaliotta dongnocchi.it/ne - X x.com

Idea. La IJF dovrebbe avere set di regole separate per 1) Solo Olimpiadi 2) Set di regole generali per tutte le altre competizioni. (Cercando di rendere il judo visivamente eccitante tagliando e interferendo con il sistema di Judo, ironicamente ha reso il BJJ più p reddit

Società e atleti, il cuore della cittàRecanati celebra lo sport e i tanti protagonisti che ogni giorno contribuiscono a rendere vivo e dinamico il tessuto associativo cittadino. In un’aula magna del Palazzo Comunale gremita di atleti, ... ilrestodelcarlino.it