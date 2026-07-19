Record di caldo a Malta | luglio tocca i 43,3 gradi ondata persistente fino a mercoledì

Da napolipiu.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato scorso, a La Valletta, Malta, si sono toccati i 43,3 gradi Celsius, segnando un nuovo record di caldo. L’ondata di calore, iniziata prima, durerà fino a mercoledì, mantenendo temperature elevate nella regione. Le temperature sono state rilevate ufficialmente e sono le più alte mai registrate in questo periodo dell’anno sull’isola. La situazione rimane stabile con condizioni di caldo persistente.

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Record di Caldo a Malta: 43,3 Gradi Rilevati a La Valletta. LA VALLETTA (MALTA) – Sabato scorso, Malta ha registrato un caldo record, con temperature che hanno toccato i 43,3 gradi Celsius. Questo dato è stato confermato dall’Ufficio Meteorologico dell’Aeroporto Internazionale di Malta e segna una giornata storica nel mese di luglio. Il picco di 43,3 gradi supera il precedente record di luglio di 42,7 gradi, misurato nel 1998 e nell’estate del 2023. La temperatura odierna si avvicina al record assoluto di 43,8 gradi, che era stato rilevato nell’agosto del 1999. Questo straordinario aumento delle temperature è il risultato di un’intensa ondata di caldo che sta colpendo l’arcipelago maltese, influenzando non solo il clima, ma anche le attività quotidiane della popolazione e dei turisti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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