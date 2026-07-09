Ondata di caldo l’Italia nella morsa fino al 20 luglio | attesi 43 gradi in Sardegna
L’Italia continuerà a essere interessata da un’ondata di caldo intenso almeno fino al 20 luglio, con temperature che in Sardegna potrebbero raggiungere i 43 gradi. Dalla prossima settimana si prevede un ritorno del caldo estremo, con Firenze e Perugia che rimangono le città con il livello di allerta più alto.
Dalla prossima settimana torna il caldo estremo. Firenze e Perugia restano le città con il massimo livello di allerta L’Italia si prepara ad affrontare l’intensa ondata di caldo destinata a protrarsi almeno fino al 20 luglio. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, laterza ondata di caloredell’anno continuerà a portare temperature ben al di sopra delle medie stagionali con punte che potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle aree interne della Sardegna già all’inizio della prossima settimana. Gli esperti parlano ormai di una “nuova normalità”, con valori di 34-35 gradi che rappresentano le giornate meno torride, mentre le massime continuano a salire rispetto ai decenni passati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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