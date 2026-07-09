L’ondata di caldo fino al 20 luglio picchi fino a 43 gradi Le città da bollino rosso | dove arrivano i temporali I dati su giugno | Il più caldo di sempre

Fino al 20 luglio si prevede un’ondata di caldo con temperature massime fino a 43 gradi. Le città sono in bollino rosso, mentre in alcune zone si registrano temporali. I dati di giugno segnalano il mese più caldo mai registrato. La terza ondata di calore dell’anno, la terza in meno di 50 giorni, interessa tutta l’Europa occidentale.

La terza ondata di calore dell’anno, la terza in meno di 50 giorni ad aver investito l’intera Europa occidentale secondo il Corriere della Sera, non concederà pause fino al 20 luglio. Dopo i picchi di 38-40 gradi toccati durante la seconda fiammata di caldo, il meteorologo de iLMeteo.it Lorenzo Tedici spiega che si è ormai consolidata «una “nuova normalità” fatta di 34-35°C registrati nei giorni considerati, paradossalmente, i meno roventi». Un cambiamento che, secondo l’esperto, va confrontato con il passato: «trenta o quarant’anni fa, in una normale giornata di giugno in Italia i termometri segnavano mediamente 30-32°C», mentre oggi, cita come esempio Milano, «i picchi massimi di luglio sono passati dai 33°C del secolo scorso ai 37°C degli ultimi anni». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuova ondata di calore in arrivo: picchi fino a 39 gradi in Lombardia

Notizie e thread social correlati

Italia, emergenza caldo: 15 città da bollino rosso. Picchi fino a 39 gradiIn Italia, il caldo intenso ha portato a 15 città con il bollino rosso, con temperature che hanno raggiunto i 39 gradi.

Ondata di caldo record in Italia e Europa, oggi bollino rosso in 16 città: durerà fino a luglio, ultime news in direttaOggi in Italia 16 città sono state dichiarate bollino rosso a causa di temperature elevate, con picchi a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna.

Temi più discussi: Oggi inizia la nuova ondata di calore: Sarà molto lunga. L'allarme degli esperti: Ogni episodio peggiore di quello precedente; Torna l'anticiclone sull'Italia, via a una nuova ondata di caldo; Torna il caldo record sull'Italia, punte fino a 34 gradi: le previsioni da oggi; Terza ondata di calore in Italia: fino a 39 gradi in Pianura Padana e allerta sanitaria dell’OMS.

La situazione #meteo peggiora di nuovo in Francia. 61 dipartimenti in allerta per l'ennesima ondata di caldo . - X x.com

Ondata di caldo e colpo di calore - sono un vigliacco? reddit

Il mare scotta e giugno è stato il secondo più bollente di sempre: il punto sul caldoIn Europa temperatura di 3,05 gradi superiore rispetto alla media degli ultimi 10 anni: 1.300 i decessi nell'ultima settimana del mese ... avvenire.it

Ondata di caldo, bollino rosso per Firenze. Atteso weekend bollente. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, nuova ondata di caldo: bollino rosso per Firenze. Atteso weekend bollente. LIVE ... tg24.sky.it