LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | due medaglie dalla marcia femminile! D’Alessandro trionfa in solitaria Carissimi si prende il bronzo

Notizia in breve

Una atleta ha vinto la medaglia d’oro nella marcia femminile agli Europei U18, mentre un’altra si è aggiudicata il bronzo. La gara si sta svolgendo con successo, con le due atlete italiane che hanno ottenuto i risultati più rilevanti. Nel frattempo, è iniziata la prova di lancio del disco del decathlon, con il francese Andrea Jolevot in testa dopo i primi lanci con una misura di 39 metri.