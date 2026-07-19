LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | due medaglie dalla marcia femminile! D’Alessandro trionfa in solitaria Carissimi si prende il bronzo
Una atleta ha vinto la medaglia d’oro nella marcia femminile agli Europei U18, mentre un’altra si è aggiudicata il bronzo. La gara si sta svolgendo con successo, con le due atlete italiane che hanno ottenuto i risultati più rilevanti. Nel frattempo, è iniziata la prova di lancio del disco del decathlon, con il francese Andrea Jolevot in testa dopo i primi lanci con una misura di 39 metri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.29 E’ cominciata nel frattempo la prova del lancio del disco del decathlon. In testa, dopo i primi lanci di gara, il francese Andrea Jolevot con la misura di 39.30. Gli azzurri devono ancora iniziare la loro gara. 9.27 Medaglia anche per l’altra azzurra! Caterina Carissimi (primo anno nella categoria) arriva terza alle spalle della spagnola Paula Elvira. Il suo crono è di 23:21.37. 9.25 ORO PER REBECCA D’ALESSANDRO! Vittoria in solitaria con il tempo di 22:59.0 per l’azzurra! 9.23 Meno di 400 metri alla conclusione per l’azzurra! Ultimo giro trionfale per D’Alessandro! 9.20 Scappa via Rebecca D’Alessandro! L’azzurra ha ben 20? di vantaggio sul gruppetto delle inseguitrici, dove c’è anche l’altra azzurra Carissimi che può giocarsi le altre medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Italiani U18 2026 Grosseto | 5000m Marcia Femminili
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