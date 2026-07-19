Nella prima finale di giornata agli Europei U18 di atletica, Ana Gonzalez mantiene la testa della gara dopo 2000 metri con un tempo di 9:16.4. Carissimi e D’Alessandro continuano a seguire nelle prime posizioni del gruppetto. La competizione si concentra sulla marcia, con gli atleti impegnati a conquistare le medaglie. La gara è in corso e gli aggiornamenti sulla corsa sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.11 9:16.4 il tempo dopo 2000 metri di gara. Transita sempre in testa Ana Gonzalez. D’alessandro e Carissimi rimangono nelle posizioni in cima al gruppetto. 9.08 Ai 1000 metri transita per prima la spagnola Ana Gonzalez (4:39.6). Le due azzurre mantengono questo ritmo con facilità. 9.05 Per le azzurre l’avversaria più temibile è la spagnola Paula Elvira. L’iberica ha un primato personale che si avvicina quello delle italiane (22:49). 9.03 E’ partita la finale dei 5000 metri di marcia femminili! 9.00 In pista le marciatrici per la prova dei 5000 metri. L’azzurra Caterina Carissimi si presenta alla finale con il miglior tempo stagionale fra le atlete al via (22:45). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: prima finale di giornata! Carissimi e D’Alessandro si giocano le medaglie nella marcia

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