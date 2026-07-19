L’RDS Summer Festival 2026 ha portato sul palco i brani più ascoltati dell’estate, con performance che hanno coinvolto il pubblico. Tra le esibizioni, Sarah Toscano ha ottenuto un punteggio di 8 per il suo ruolo da “Winx”, mentre Gaia ha riscosso il massimo con un 9, grazie al suo look audace. Il festival ha celebrato i tormentoni estivi più popolari, creando un mix di musica e spettacolo tra i più apprezzati della stagione.

I tormentoni estivi da cantare in spiaggia e gli artisti più amati del momento: è questo il mix perfetto dell’RDS Summer Festival 2026 che ha portato sul palco le canzoni più ascoltate di questa stagione caldissima, con performance che hanno fatto ballare ed emozionare il pubblico. In onda su Tv8 alle 21.30, l’RDS Summer Festival 2026 racconta il viaggio musicale del tour estivo di RDS con tante tappe ed esibizioni live di Madame, Chiello, Tommaso Paradiso, Anna Pepe e molti altri. L’evento, registrato fra giugno e luglio, si è svolto in ben quattro città diverse: Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias. A raccontare lo show una squadra composta dalle voci di RDS che si sono mosse fra i palchi e il dietro le quinte dei live. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - RDS Summer Festival 2026, pagelle: Sarah Toscano è una Winx (8), Gaia rischia tutto col suo look (9)

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RDS SUMMER FESTIVAL 2026 fa tappa a Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias

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