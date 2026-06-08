RDS Summer Festival 2026 apre la stagione a Genova il 14 giugno!

Il RDS Summer Festival 2026 si svolgerà a Genova il 14 giugno in Piazza della Vittoria, segnando la prima tappa dell’evento in città. La manifestazione proseguirà in altre tre città italiane con artisti come Cate Lumina, Ditonellapiaga, Gaia, Michele Bravi, e Pinguini Tattici Nucleari. L’evento prevede quattro date complessive, tutte in diverse località italiane, e coinvolgerà vari artisti e band. La data genovese apre la stagione estiva del festival.

RDS SUMMER FESTIVAL 2026, quattro imperdibili tappe in altrettante città italiane, primo evento il 14 giugno per la prima volta a GENOVA in Piazza della Vittoria (Cate Lumina, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Gaia, Gard, Kamrad, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nicolò Filippucci, Pinguini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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