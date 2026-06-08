RDS Summer Festival 2026 | musica e digitale tra Genova e l’Italia

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il RDS Summer Festival 2026 si terrà a Genova, con concerti programmati in Piazza della Vittoria. La line-up include artisti ancora da annunciare. L’accesso alle tappe del festival sarà gratuito, ma i dettagli su come ottenere i biglietti non sono stati ancora comunicati. La manifestazione combina musica dal vivo e iniziative digitali, coinvolgendo diverse città italiane nel calendario.

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Quali artisti suoneranno sul palco di Piazza della Vittoria a Genova?. Come si ottiene l'accesso gratuito alle tappe del festival?. Perché l'app di RDS è fondamentale per vivere l'evento?. Chi saranno i creator che animeranno le serate social?.? In Breve Tappe a Rimini il 20 giugno, Monopoli il 27 giugno e Iglesias il 4 luglio.. Accesso gratuito tramite registrazione obbligatoria sull'app rinnovata di RDS.. Speaker Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro conducono le serate musicali.. Speciali televisivi in prima serata su TV8 e Uno previsti per luglio.. L’RDS Summer Festival 2026 approda a Genova il 14 giugno: quattro tappe tra musica e innovazione digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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RDS SUMMER FESTIVAL 2026 fa tappa a Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias

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