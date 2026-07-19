Dal marzo 2017, quando Ranucci prese la conduzione di Report e Luigi Di Maio divenne leader del Movimento 5 Stelle, si sono sviluppati rapporti stretti tra il giornalista e il movimento. Durante questo periodo, ci sono stati momenti di applausi e comizi condivisi tra i rappresentanti del M5S e Ranucci. La relazione tra il giornalista e il partito ha durato diversi anni e ha coinvolto incontri pubblici e interazioni frequenti.

Quella di Sigfrido Ranucci col M5S è una «corrispondenza di amorosi sensi» che risale al marzo 2017, anno in cui il giornalista, già autore di Report, ne assunse la conduzione, e in cui Luigi Di Maio divenne leader. Certo, anche prima il movimento aveva simpatizzato per quel giornalismo d’inchiesta, ma la tendenza di Ranucci a spingere sul pedale dell’ideologia e della politica ha cementato il legame. Una delle prime indagini firmate Ranucci, quella sulle reazioni avverse al vaccino anti HPV, incontrò subito il favore del M5S. Prima ancora, un servizio sul salvataggio de L’Unità, che alludeva a un ruolo poco chiaro del Pd, scatenò una violenta campagna di Di Maio, accrescendone la visibilità. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci, quei rapporti «stretti» tra il giornalista e i 5 Stelle: applausi e comizi comuni

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RANUCCI: NUOVO FALLIMENTO

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