Il giornalista Tarallo | Io a processo Ranucci no Ma l' audio tra Sangiuliano e la moglie è lo stesso

Da napoli.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista è stato rinviato a processo per aver diffuso un audio, mentre un altro ha visto archiviata la propria posizione, nonostante abbia condiviso lo stesso file. La vicenda riguarda l’ex ministro della Cultura e un’imprenditrice, coinvolti in una disputa legale legata alla diffusione di un audio tra Sangiuliano e la moglie. Entrambi avevano pubblicato lo stesso file, ma solo uno dei due ha subito un procedimento penale.

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Uno archiviato, l’altro a processo. Per aver diffuso un audio, lo stesso. Il caso è quello che vede coinvolti l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. L’audio tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini fu trasmesso da Report l’8 dicembre 2024. Sigfrido Ranucci e l’inviato Luca Bertazzoni furono archiviati dalla Procura di Roma, sancendo così anche l’annullamento della multa elevata dal Garante della privacy: «Era diritto di cronaca», stabilirono i magistrati.  Andrà a processo, invece, il giornalista napoletano Carlo Tarallo, con l’accusa di interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro, insieme a Boccia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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