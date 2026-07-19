Secondo un sondaggio pubblicato dal Secolo d’Italia, il 58,1% dei partecipanti ritiene che il candidato del campo largo sarà annunciato in futuro. La domanda riguardava le probabilità di una candidatura politica, e la risposta più diffusa è stata una battuta che suggerisce l’eventualità di una candidatura imminente. Il risultato indica una percezione diffusa tra i cittadini sulla futura scelta politica del candidato.

Nel sondaggio del Secolo d’Italia, pubblicato questa settimana, il 58,1% dei partecipanti ha scelto la risposta più ironica e politicamente esplicita: «Prima o poi lo candideranno ». La domanda chiedeva se la difesa di Sigfrido Ranucci da parte della sinistra fosse tutela del giornalismo o costruzione di un nuovo « santino politico». Il 38,8% ha indicato il «solito vittimismo», mentre appena il 3,2% ha ritenuto giusto difenderlo. Il risultato è rilevante perché mostra come, tra i lettori della testata, la figura del conduttore di Report venga ormai letta soprattutto dentro lo scontro tra maggioranza e opposizioni. Più simbolo che giornalista. La risposta prevalente non misura un reale sostegno a una candidatura, né consente di prevedere future scelte personali o di partito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Ranucci, il 58,1% lo vede già candidato del campo largo. Parla il sondaggio

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