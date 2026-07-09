Valter Lavitola aveva commissionato un questionario ai sondaggisti per valutare la popolarità di Sigfrido Ranucci, candidato come premier del campo largo. Il sondaggio conteneva domande dettagliate sulla percezione pubblica e sull’immagine dell’attuale figura politica. L’obiettivo era raccogliere dati specifici per supportare l’eventuale inserimento di Ranucci nel panorama politico. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati o sulle modalità di distribuzione del questionario.

Una profilazione dettagliatissima quella che Valter Lavitola aveva commissionato ai sondaggisti per certificare la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci qualora avesse deciso di scendere in politica. Lavitola, però, è lo stesso uomo che oggi è accusato di tentata strage in quanto mandante dell'attentato avvenuto a ottobre dello scorso anno davanti casa del giornalista e che, al contempo, ha fatto realizzare il questionario di 21 domande per dimostrare come il conduttore di Report potesse diventare il candidato premier del campo largo. Domande in cui si cercava di carpire le posizioni degli elettori anche sul suo «livello di competenza,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci candidato premier del campo largo: ecco tutte le domande del questionario preparato da Lavitola per lanciare l'amico in politica

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