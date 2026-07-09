Sigfrido Ranucci ha dichiarato di non aver letto tutta la rassegna stampa che lo riguarda, inclusi gli articoli riguardanti un sondaggio sulla sua potenziale candidatura politica. L’autore del sondaggio avrebbe affermato di aver avuto un incontro con Ranucci, durante il quale il giornalista avrebbe mostrato consapevolezza di non voler concorrere. Ranucci ha precisato di aver visto l’incontro, ma di non aver approfondito i dettagli del sondaggio o delle discussioni avvenute.

Sigfrido Ranucci non ha letto tutta la rassegna stampa che lo riguarda, assicura. Neanche gli articoli dove si parla del sondaggio elaborato da Valter Lavitola sulla sua popolarità: questionario che il faccendiere - presunto mandante dell'attentato all'auto parcheggiata sotto casa del conduttore di Report - stava appunto mettendo a punto (con la sua approvazione?) in vista di una sua discesa in campo in politica. «A giugno ho commissionato un sondaggio, purtroppo l'abbiamo dovuto fermare dopo gli arresti dei presunti esecutori dell'attentato. Le domande sono state preparate da me, da Sigfrido e da due importantissimi giornalisti», racconta Lavitola a La Verità. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Ranucci-Lavitola, il caso del sondaggio sulla discesa in campo del giornalista: «Lo vidi, sapeva che non mi sarei candidato»

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