Il 2 luglio, nel carcere di Rebibbia, i magistrati antimafia hanno analizzato nuove chat che collegano Lavitola alla vicenda. Le conversazioni mostrano come Lavitola abbia evitato incontri di persona con alcuni interlocutori. Questa scoperta rafforza le ipotesi che l’attentato a un conduttore televisivo non sia stato ideato da Passariello, come si pensava precedentemente.

Il 2 luglio, nel carcere di Rebibbia, i magistrati antimafia Carlo Villani e Edoardo De Santis trovano ulteriori conferme alle loro ipotesi. L’attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, non è frutto dell’ingegno di Antonio Passariello. L’uomo che siede lì di fronte e al quale la gip Iole Moricca rivolge la preghiera di «parlare in italiano» per farsi capire, ribatte allargando le braccia: «Non saccio parlare in italiano». Tutto, nella storia di questo «operaio» della criminalità, allude alla presenza di un reclutatore, una mente in grado di pilotare (e foraggiare) simili blitz. Il curriculum del 53enne avellinese, pluripregiudicato per stupri (uno particolarmente feroce commesso in carcere), spaccio e lesioni, denuncia «insofferenza alle leggi» e talento per gli espedienti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci, ecco le chat che accusano Lavitola: «Non vuole conoscervi di persona»

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