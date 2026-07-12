Le chat di Lavitola l’esposto di FdI in procura il futuro di Report e l’ipotesi passo indietro | cosa sappiamo del caso Ranucci

Le indagini continuano per determinare il movente dell’attentato avvenuto il 16 ottobre 2025 contro il giornalista di Report. Gli investigatori stanno esaminando le chat di Lavitola e un esposto presentato da un partito politico in procura. Si valutano anche le possibilità di un passo indietro da parte di Ranucci e il futuro del programma televisivo.

Proseguono le indagini per chiarire il movente dell’attentato del 16 ottobre 2025 contro il giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Gli investigatori della Direzione distrettuale antimafia di Roma stanno analizzando i dispositivi elettronici – tre cellulari e una pen drive – sequestrati a Valter Lavitola, indicato dai magistrati come il presunto mandante dell’azione dinamitarda davanti alla villetta del conduttore a Pomezia. L’attenzione degli investigatori è concentrata su chat, messaggi, documenti e materiali archiviati, che potrebbero chiarire il contesto nel quale sarebbe maturata la decisione di affidare a un gruppo di quattro persone, arrestate nei giorni scorsi, l’azione contro Ranucci. 🔗 Leggi su Open.online

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Piovono denunce sul caso Report. FdI prepara l'esposto su Lavitola in RaiFratelli d’Italia sta preparando un esposto da inviare alla Procura riguardante il conduttore del programma Report.

Temi più discussi: Chat e messaggi, nei telefoni di Lavitola si cerca il movente; Lavitola e Ranucci, la verità nelle chat. FdI annuncia un esposto in procura; Ranucci è stordito dall'accusa all'amico Lavitola: cosa sappiamo sull'attentato; Il caso del sondaggio di Lavitola per la discesa in campo di Ranucci: l'imprenditore voleva creare un partito.

Segnalano la curiosa amicizia tra Ranucci e Lavitola. Mentre vogliono un approfondimento negano alla magistratura l’accesso alle chat di Delmastro con I Senese. Curiosi a senso unico sempre ridicoli. x.com

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