Le chat di Lavitola l’esposto di FdI in procura il futuro di Report e l’ipotesi passo indietro | cosa sappiamo del caso Ranucci

Da open.online 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini continuano per determinare il movente dell’attentato avvenuto il 16 ottobre 2025 contro il giornalista di Report. Gli investigatori stanno esaminando le chat di Lavitola e un esposto presentato da un partito politico in procura. Si valutano anche le possibilità di un passo indietro da parte di Ranucci e il futuro del programma televisivo.

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Proseguono le indagini per chiarire il movente dell’attentato del 16 ottobre 2025 contro il giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Gli investigatori della Direzione distrettuale antimafia di Roma stanno analizzando i dispositivi elettronici – tre cellulari e una pen drive – sequestrati a Valter Lavitola, indicato dai magistrati come il presunto mandante dell’azione dinamitarda davanti alla villetta del conduttore a Pomezia. L’attenzione degli investigatori è concentrata su chat, messaggi, documenti e materiali archiviati, che potrebbero chiarire il contesto nel quale sarebbe maturata la decisione di affidare a un gruppo di quattro persone, arrestate nei giorni scorsi, l’azione contro Ranucci. 🔗 Leggi su Open.online

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