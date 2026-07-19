Un pilota finlandese ha vinto il Rally di Estonia, la sua prima gara nel campionato mondiale Wrc. La vittoria è arrivata con un margine di 19,5 secondi su un compagno di marca. Il pilota ha dominato le ultime fasi della competizione, conquistando il primo successo nel mondiale. La corsa si è svolta su strade sterrate e asfaltate nel territorio estone.

Sami Pajari ha conquistato il Rally di Estonia, sua prima vittoria nel Mondiale Wrc. Il pilota finlandese della Toyota ha preceduto il compagno di marca Oliver Solberg di 19"5. Alle loro spalle le due Hyundai di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville. Solo quinto Sebastien Ogier e sesto il leader del campionato Elfyn Evans. Settima la prima Ford, quella di Martins Sesks. Nella classifica generale, Evans ha approfittato dei guai di Katsuta per aumentare il suo vantaggio, con Pajari che ha superato Ogier in terza posizione., RISULTATI E CLASSIFICHE. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Rally, in Estonia arriva la prima vittoria per Pajari

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